Москва, , 11:39 — REGNUM Мещанским районным судом города Москвы 11 февраля в отношении экс-гендиректора АО «Саханефтегазсбыт» Игоря Никитина избрана мера пресечения — заключение под стражу. Ему предъявлено обвинение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Якутия.

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«Расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» и директора ООО «Норд-Спецстрой-1» по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, продолжается», — пояснили в ведомстве.

Обвиняемым вменяется искусственное завышение стоимости строительства нескольких автозаправок в Якутии, а также незаконные действия по передаче нефтегазовой компании самоходного крана по искусственно завышенной стоимости взамен нефтепродуктов.

Второй фигурант уголовного дела и соучастник — директор «Норд-Спецстрой-1» Григорий Фероян — объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2020 года в Москве был задержан бывший руководитель «Саханефтегазсбыт» Игорь Никитин.