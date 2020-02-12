Брянск, , 11:36 — REGNUM Шесть человек госпитализированы в больницу после аварии маршрутного такси и скорой помощи утром 12 февраля в Брянске. На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В аварии пострадали два пассажира маршрутного такси, а также водитель, два фельдшера и пассажир скорой помощи. Их доставили в медицинские учреждения для определения наличия и тяжести травм.

По предварительной версии, водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включённым звуковым сигналом и проблесковыми маячками, столкнулся с маршруткой при проезде регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора.

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