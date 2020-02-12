Донецк, , 11:30 — REGNUM Сотрудники МЧС ДНР не обнаружили взрывчатку в основании памятника революционеру Артёму, сообщило 12 февраля «Донецкое агентство новостей».

Журналисты рассказали, что сапёры при помощи верёвки подняли подозрительную плиту, но взрывного устройства под ней не оказалось. После осмотра прилегающей территории сотрудники МЧС уехали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коммунальщики заметили подозрительно сдвинутую плиту у основания памятника Артёму. Возле памятника проходят торжественные мероприятия по случаю 101 годовщины основания Донецко-Криворожской Республики.

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