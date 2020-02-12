Чебоксары, , 11:23 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 30-летнему горожанину, которого обвинили в распространении порнографии. Жертвой стала его знакомая, суд признал злоумышленника невменяемым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По данным следствия, в феврале 2019 года мужчина из личных неприязненных отношений к своей знакомой, с которой познакомился в интернете, без её согласия разместил на одном из интернет-сайтов ее интимные фотографии, которые ранее получил в ходе переписки.

Чебоксарец обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и ст. 242.1 УК РФ («Распространение и публичная демонстрация порнографических материалов»).

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Постановлением суда он признан невменяемым, ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года 37-летний новочебоксарец, который обвинялся в развращении двух малолетних, постановлением суда признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрический стационар специализированного типа.