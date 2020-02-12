Тюмень, , 11:19 — REGNUM В Тюменской области следственные органы проводят служебную проверку по факту публикации видеоролика, на котором люди, похожие на сотрудников регионального СУ СКР, УМВД, прокуратуры и суда отмечают знаменательное событие одного из высокопоставленных силовиков под крики «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие изучит видеозапись. По данным ИА «Новый день», сделана она якобы 7 февраля в грузинском ресторане «Салобио» Тюмени. Причём сами сотрудники правоохранительных органов лозунги, прославляющие преступность не выкрикивают — лишь стоят рядом со скандирующим «Жизнь ворам».

Примечательно, что провокационные лозунги выкрикивает, по данным издания, мужчина, ранее неоднократно судимый за причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство. Ныне он руководит охранным агентством.