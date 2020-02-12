Самара, , 11:13 — REGNUM Двухэтажное здание горело в Самаре. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по улице Чернореченской, дом 8 поступило на пульт пожарным рано утром 12 февраля.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы зафиксировали горение на крыше здания и очаги горения на одном из этажей.

Отмечается, что огонь бушевал на площади 300 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности «1-БИС», который удалось ликвидировать в течение двух часов с момента поступления сообщения о нем.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.

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