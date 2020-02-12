Донецк, , 11:11 — REGNUM Сапёры МЧС ДНР проверяют место предполагаемого минирования в районе памятника революционеру Артёму, сообщили 12 февраля в пресс-службе МЧС ДНР.

У спецслужб ДНР возникло подозрение, что памятник заминирован, в связи с изменениями его основания.

«У основания памятника сдвинута и приподнята плита. При этом вчера вечером всё было нормально, а утром коммунальщики, которые здесь убирали примерно в 8:30, обнаружили изменения», — сказано в сообщении.

В данный момент территория вокруг памятника оцеплена полицией.

Напомним, 11 февраля в ДНР отпраздновали 101-ю годовщину образования Донецко-Криворожской Республики (ДКР), в котором принимал непосредственное участие Артём. В 2015 году ДНР официально признала себя правопреемницей ДКР.

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