Донецк, 12 февраля 2020, 11:11 — REGNUM Сапёры МЧС ДНР проверяют место предполагаемого минирования в районе памятника революционеру Артёму, сообщили 12 февраля в пресс-службе МЧС ДНР.
У спецслужб ДНР возникло подозрение, что памятник заминирован, в связи с изменениями его основания.
В данный момент территория вокруг памятника оцеплена полицией.
Напомним, 11 февраля в ДНР отпраздновали 101-ю годовщину образования Донецко-Криворожской Республики (ДКР), в котором принимал непосредственное участие Артём. В 2015 году ДНР официально признала себя правопреемницей ДКР.
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