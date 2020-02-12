Амстердам, , 11:05 — REGNUM Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, сообщила 12 февраля полиция на своей странице в Twitter.

По данным полиции, бомба, предположительно, находилась в посылке. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нидерландах эвакуировали железнодорожный вокзал в городе Леуварден. В связи с возможной угрозой взрыва на место были вызваны военные специалисты Службы обезвреживания взрывчатки.

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