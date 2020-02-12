Ульяновск, , 10:31 — REGNUM Двое жителей Ульяновска стали жертвами мошенника из Самарской области, поддавшись на «дар убеждения и материальное вознаграждение». Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

В полицию обратились двое пожилых жителей Засвияжского района Ульяновска, сообщив, что в конец декабря 2019 года они согласились за небольшую плату оказать неизвестному человеку помощь в покупке телефонов в кредит.

«Парень убеждал оказать содействие в приобретении телефонов, которые ему отказываются оформить в кредит. При этом заверял, что будет расплачиваться за кредит честно и вовремя. Дар убеждения и материальное вознаграждение сделали свое дело», — говорится в сообщении УМВД.

На одного из ульяновцев был оформлен кредит на 60 тыс. рублей на покупку одного айфона, на другого — на 368 тыс. рублей на приобретение четырёх айфонов. В качестве вознаграждения они получили по 2 и 5 тыс. рублей. Ульяновцы поняли, что стали жертвами мошенника, когда им стали приходить уведомления из банка о погашении задолженностей.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 29-летний житель Сызрани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой пожилой житель Ульяновска стал жертвой мошенников, переведя им почти 630 тыс. рублей: для конспирации злоумышленники звонили с 25 разных номеров. Аферисты представлялись якобы сотрудниками службы безопасности банка, сообщив о попытке списания средств со счёта.

Подробнее: Ульяновец стал жертвой «банкиров», звонивших с 25 телефонных номеров