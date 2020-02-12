Ульяновск, 12 февраля 2020, 10:31 — REGNUM Двое жителей Ульяновска стали жертвами мошенника из Самарской области, поддавшись на «дар убеждения и материальное вознаграждение». Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.
В полицию обратились двое пожилых жителей Засвияжского района Ульяновска, сообщив, что в конец декабря 2019 года они согласились за небольшую плату оказать неизвестному человеку помощь в покупке телефонов в кредит.
На одного из ульяновцев был оформлен кредит на 60 тыс. рублей на покупку одного айфона, на другого — на 368 тыс. рублей на приобретение четырёх айфонов. В качестве вознаграждения они получили по 2 и 5 тыс. рублей. Ульяновцы поняли, что стали жертвами мошенника, когда им стали приходить уведомления из банка о погашении задолженностей.
По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 29-летний житель Сызрани.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой пожилой житель Ульяновска стал жертвой мошенников, переведя им почти 630 тыс. рублей: для конспирации злоумышленники звонили с 25 разных номеров. Аферисты представлялись якобы сотрудниками службы безопасности банка, сообщив о попытке списания средств со счёта.
Подробнее: Ульяновец стал жертвой «банкиров», звонивших с 25 телефонных номеров