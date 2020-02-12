Гусиноозёрск, Бурятия, , 10:27 — REGNUM В Бурятии оперативники изъяли у жителя города Гусиноозёрск более 11 килограммов марихуаны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике по итогам оперативно-розыскных мероприятий.

Три мешка с наркотическим веществом 29-летний мужчина хранил у себя на веранде. По его словам, он собрал их для личного употребления. Отмечается, что горожанин имеет работу, ранее не судим.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение и переработка наркотических средств без цели сбыта в крупном размере». Мужчине теперь грозит до трёх лет лишения свободы. Кроме того, его привлекли к ответственности за отказ от освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году полицейские в Бурятии выявили более 1,3 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, что на 3,2% меньше, чем за предыдущий период. При этом количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков выросло на 16,9%.

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