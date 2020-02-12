Фурманов, Ивановская область, , 10:24 — REGNUM Микроавтобус перевернулся на трассе в Фурмановском районе Ивановской области утром 12 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Ивановской области. Микроавтобус двигался из Иванова в Плёс.

Авария произошла около 07:30 на 63-м километре автодороги «Р-600 Кострома-Иваново». По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Fiat не справился с управлением, в результате автобус оказался в кювете и перевернулся.

«На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, информация по поводу количества пассажиров и пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Накануне, 11 февраля в Ивановской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, пострадали два человека.