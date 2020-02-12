Якутск, , 10:26 — REGNUM Участковые в Якутске раскрыли хищение курьером на предприятии около 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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В полицию обратился директор курьерской службы с заявлением о крупной недостаче в бухгалтерии организации.

«В ходе оперативных действий участкового и коллектива курьерской службы подозреваемый в краже денег был установлен, им оказался 49-летний работник организации, которому долгое время удавалось скрывать факты хищения денег по накладным. Он был на хорошем счету имел опыт работы и ему в отличии от других курьеров позволялось отчитываться по накладным не ежедневно», — пояснили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому вменяется статья «Присвоение или растрата».

По словам курьера, он хотел решить финансовые проблемы. Теперь фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в районе Петербурга было совершено дерзкое разбойное нападение на курьера одного из интернет-магазинов. У потерпевшего похитили 13 смартфонов.