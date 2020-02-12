Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Утром в среду, 12 февраля, спасатели тушили ирландский паб в Приморском районе Петербурга, там горела обстановка, пока заведение было закрыто для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как уточняют в ведомстве, тревожный вызов поступил на пульт дежурного около 09:34 мск. В ирландском пабе «Моби Дик» на Шуваловском проспекте, 74, был замечен пожар.

«Горело два метра в зале площадью 20 метров. Посетителей не было. Эвакуация не проводилась», — отметили в ГУ МЧС.

Напомним, что 31 января на проспекте Испытателей в Приморском районе пожарные тушили возгорание в пекарне.

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