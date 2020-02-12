Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM Бурятские средства массовой информации назвали имя пьяного водителя внедорожника «Лексус», который сбил двух женщин в Улан-Удэ. Как сообщила газета «Номер один», им является руководитель одного из городских отделов Службы судебных приставов.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет. В региональном управлении ФССП не стали комментировать аварию, ссылаясь на отсутствие данных.

Напомним, в МВД ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в ночь с 8 по 9 февраля возле подъезда дома. В результате были госпитализированы две женщины 38 и 39 лет. Согласно официальной информации, одной из них причинён тяжкий вред здоровью. По данным СМИ, нога потерпевшей была раздроблена, поэтому медикам пришлось её ампутировать.

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