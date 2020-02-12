Джакарта, , 10:09 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) объявило, что экстремальная погода в стране продлится до марта 2020 года, сообщает Antara.

Согласно прогнозам агентства, экстремальные погодные явления не будут происходить одновременно, одно за другим. Средний пик сезона дождей приходится на февраль-март. Таким образом, экстремальная погода в Индонезии продлится до марта.

В настоящее время наблюдаются высокие волны на пляжах у берегов Джокьякарты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии предупредило о возможности возникновения высоких волн у побережья страны.

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