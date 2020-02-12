Соледар, ДНР, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 12 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 21 мину калибра 82 мм, применили вооружение БМП, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Крутая Балка, Старомихайловка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 22 единицы боеприпасов, из которых 12 — мины калибра 82 мм.

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