Оха, Сахалинская область, , 09:44 — REGNUM В городе Охе на Сахалине на улице возле мусорных контейнеров оказались медицинские документы пациентов местной поликлиники с личными данными.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, на улице оказались разбросаны талоны с паспортными данными и адресами людей, медицинские карты, истории болезней, результаты обследований. Минздрав региона уже начал проверку.

Свалку из медицинских документов заметил местный общественник. На его вопрос, на каком основании это сделано, в поликлинике Охи ответили, что это сами пациенты выбрасывают свои документы. Однако для этого все пациенты должны были бы прийти во двор поликлиники с меддокументами в руках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пациенту с приступом эпилепсии в больнице отказали в помощи.