Самара, , 09:31 — REGNUM Аварийно-ямочный ремонт дорог начали в Самаре. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, аварийный ремонт дорог, который можно проводить при температуре до минус 10 градусов, начался раньше положенного срока из-за погодных условий.

Чиновники отмечают, что в текущем году дорожное полотно подверглось большему разрушению из-за постоянно сменяющихся заморозках и оттепелях. Поэтому данный ремонт необходимо считать лишь поддерживающими необходимыми мерами.

По словам заместителя руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктора Ненашева, в феврале и марте текущего года такой ремонт будет проведен на шести тысячах квадратных метров дорог Самары.

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