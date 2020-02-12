Биробиджан, , 09:22 — REGNUM В селе Раздольном Еврейской АО глава села поставила местных жителей перед выбором: везти умерших родственников на кремирование в соседний Хабаровский край, а урны с прахом затем «подхоранивать» в уже существующие могилы, либо ставить в существующих могилах один гроб на другой.

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Об этом написала биробиджанская Газета на дом. О вопиющем произволе главы села Валерии Тихомировой селяне рассказали врио губернатора ЕАО Ростиславу Гольдштейну, который прибыл в населённый пункт для встречи с населением.

Как следовало из рассказов жителей, глава села утверждает, что на кладбище уже нет места для новых захоронений. Однако сами жители говорят, что места там предостаточно, но Тихомирова отдаёт участки не селянам, а коммерческой фирме. При этом разрешение на захоронение в селе не выдают даже в родовых оградках, где есть место.

Жители Раздольного пожаловались на то, что Тихомирова рекомендует жителям села везти своих умерших родственников на кремирование в Хабаровск, что вместе с дорогой обойдётся, как минимум в 40 тыс. рублей, а затем урны с прахом «подхоранивать» в уже существующие могилы. Глава села предложила и выбор: обходиться без кремирования и хоронить умерших в существующие могилы «вторым ярусом», то есть, ставить один гроб на другой. Жители Птичника горько шутят, что скоро власть рекомендует им хоронить умерших родных в вертикальном положении, «стоя» — чтобы больше вошло.

Реакции Ростислава Гольдштейна, как пишет издание, селяне не поняли. Они надеялись, что врио губернатора немедленно призовёт прокуратуру, а Валерию Тихомирову отстранят от должности. Но пока врио пообещал разобраться.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ЕАО довели ситуацию с коронавирусом до скандалов и митингов. Граждане КНР, прибывшие в область, грозят жалобами в консульство своей страны в ответ на произвол, а селяне митингуют, напуганные страшилками про болезнь из интернета.