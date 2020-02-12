Тула, , 09:16 — REGNUM Колбаса взорвалась у жительницы Тулы прямо в кухне её квартиры — при попытке нарезать на бутерброды.

Как пишет «Первый Тульский», горожанка приобрела колбасу в магазине. Дома отрезали небольшой кусок на пробу, и смутил вкус — сильно чувствовалась лимонная кислота. Когда же упаковку вскрыли, колбаса начала расщепляться, а затем от неё полетели в разные стороны куски.

В магазине журналистам сообщили, что срок годности товара в порядке, хранилась она также по всем правилам. Сейчас товар данного производителя с продажи сняли и утилизировали. Производителя (он находится в Ростове-на-Дону) теперь ожидает проверка Роспотребнадзора.