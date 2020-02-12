Усть-Канский район, Алтай, , 09:11 — REGNUM В Усть-Канском районе Республики Алтай арестован 30-летний обвиняемый в избиении престарелого мужчины, в результате чего тот скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Преступление произошло поздно вечером 7 февраля. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый отказался угостить сигаретой 69-летнего старика. В ответ на грубые слова в свой адрес, мужчина взял металлический предмет и избил им потерпевшего. В результате тот утром следующего дня скончался в больнице.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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