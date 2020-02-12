Екатеринбург, 12 февраля 2020, 09:13 — REGNUM Жители Пионерского посёлка в Екатеринбурге остались утром без света. Об этом сообщает ЕАН.
Электричество вырубили из-за аварии на высоковольтной линии, сообщают в Екатеринбургской электросетевой компании. В 9:40 аварию уже удалось устранить. Электроснабжение восстановлено.
«Все обесточенные потребители запитаны», — заявляют в пресс-службе компании.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года без света остался центр Екатеринбурга. Электричество вернули лишь спустя несколько часов.
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