Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM Жители Пионерского посёлка в Екатеринбурге остались утром без света. Об этом сообщает ЕАН.

Электричество вырубили из-за аварии на высоковольтной линии, сообщают в Екатеринбургской электросетевой компании. В 9:40 аварию уже удалось устранить. Электроснабжение восстановлено.

«Все обесточенные потребители запитаны», — заявляют в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года без света остался центр Екатеринбурга. Электричество вернули лишь спустя несколько часов.

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