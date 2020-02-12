Самара, , 09:04 — REGNUM 300 человек эвакуировали из торгового центра (ТЦ) в Самаре из-за бесхозного пакета. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 11 февраля в торговом центре по улице Льва Толстого заметили бесхозный пакет.

По тревоге были подняты стражи порядка. Из здания было эвакуировано 300 посетителей.

Полицейские осмотрели пакет. К счастью в нем был мусор, поэтому находка не представляла угрозы жизни и здоровья граждан.

Хозяин пакета остался неизвестен.

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