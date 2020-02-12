Кош-Агачский район, Алтай, , 08:57 — REGNUM В Республике Алтай закрыто движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге регионального значения «Кош-Агач — Беляши». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ограничение введено на сутки с 13 часов 11 февраля до 13 часов 12 февраля согласно приказу минрегионразвития республики из-за неблагоприятных метеоявлений в виде сильного бурана. Водителей призвали воздержать от поездок в указанном направлении.

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