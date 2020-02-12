Улан-Удэ, , 08:51 — REGNUM Бурятские полицейские задержали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений в ходе командировки в Азербайджан и Узбекистан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, совершив преступление на территории Бурятии, иностранцы пытались скрыться на родине.

Однако их местонахождение было выявлено благодаря совместной работе с местными правоохранителями. Так, в Азербайджане задержаны пятеро мужчин в возрасте от 19 до 43 лет, обвиняемых в убийствах и краже. Одному из них не помогла даже смена имени.

В Узбекистане задержаны 42-летний мужчина, скрывшийся в 2019 году после совершения тяжкого преступления, а также двое осужденных, бежавших из-под стражи.

Однако согласно закону экстрадиции задержанные не подлежат, поэтому привлекать их к уголовной ответственности и судить будут на месте.

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