Уфа, , 08:52 — REGNUM Собака укусила несовершеннолетнего мальчика в Уфе. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло днем 11 февраля в Нагаево.

Мальчик 2011 года рождения гулял на улице, в это время собака напала на него. Ребенка доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют кому принадлежит животное.

Напомним, что, согласно информации Управления ветеринарии Башкирии, в регионе насчитывается порядка 150 тысяч бездомных кошек и собак.

Читайте ранее в этом сюжете: Женщина в Адыгее пострадала при нападении на неё мужчины с собакой