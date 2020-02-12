Кызыл, , 08:36 — REGNUM В результате ДТП на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Туве погибли два человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, происшествие произошло вечером 11 февраля.

Предварительно установлено, что 38-летняя женщина за рулём автомобиля «Тойота Премио» на заснеженном участке трассы выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Корона Премио». В результате от полученных травм на месте скончались две пассажирки последней машины.

«В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы водители транспортных средств в возрасте 41 года и 38 лет, также семь пассажиров, в том числе малолетние дети в возрасте шести лет, одного года и новорожденный», — добавили в МВД.

Ремнём безопасности был пристёгнут только один шестилетний мальчик. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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