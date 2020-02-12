Вилюйск, Якутия, , 08:33 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий руководителями администрации Вилюйского района в ходе строительства дворца культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В 2018 году между ООО и администрацией Вилюйского района был заключен муниципальный контракт на сумму более 9 млн рублей по устройству термостабилизации грунтов в основании строительства дворца культуры.

«Сметная стоимость работ по контракту, отраженная в актах о приёмке выполненных работ, завышена более чем на 1 млн рублей, путём использования подрядчиком для принудительного промораживания грунта не предусмотренных проектной документацией и не отвечающих установленным требованиям материалов. Проводится расследование», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орске суд первой инстанции вынес приговор в отношении учредителя вагонного завода, который признан виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.