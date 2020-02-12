Барнаул, , 08:23 — REGNUM Жители барнаульского посёлка Южный обратились обратились к депутату Барнаульской городской Думы Алексею Якунину («Справедливая Россия») с просьбой оказать содействие в решении проблемы по обеспечению безопасности жизни и здоровья пешеходов из-за снежного заноса, образовавшегося между гаражными кооперативами ГСК «Заря, ул. Мусоргского, 15б, ГСК №25а, ПК ГСК «Верхнепономарёвский», ул. Мусоргского, 15г (от дома №4 до 13 по ул. Мусоргского). Как сообщает официальный сайт алтайских эсеров, снежные заносы угрожают здоровью «южан», с риском для жизни пробирающихся по тропинке от жилых домов до единственного пешеходного перехода и обратно.

Так выглядит тропа, по которой приходится ходить жителям посёлка Южный в Барнауле Цитата с сайта «Справедливой России» в Алтайском крае

«Единственная дорога от жилых домов до пешеходного перехода через оживленную магистраль больше напоминает узкую горную тропу с крутыми и скользкими подъемами и спусками. А ведь через нее приходится добираться родителям с детьми на санках и на руках, а также пожилым и немощным людям», — сказано в официальном сообщении справедливороссов.

Под обращением подписались 67 граждан. Алексей Якунин попросил городские власти предоставить информацию, по каким причинам не вывозят снег на данном участке и оперативно решить проблему.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшие снегопады, обрушившиеся на Барнаул в конце 2019 года неоднократно становились поводом для нареканий в адрес дорожников и городских властей.