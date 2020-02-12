Красноярск, , 08:22 — REGNUM Мужчина, утонувший в Красноярском крае 9 февраля, пытался в районе посёлка Додоново пройти воду вброд, рассказал следователям его знакомый. Об этом 11 февраля сообщает региональный портал Newslab.ru.

Двое жителей города-спутника Красноярска Железногорска в воскресенье 9 февраля приехали на рыбалку на Енисей в районе посёлка Додоново. По свидетельству второго рыбака, его знакомый, 57-летний мужчина, попробовал пройти вброд узкое место, но подскользнулся, упал в воду и не справился с течением, которое его унесло. О случившемся свидетель произошедшего сообщил спасателям.

В настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Енисее, в районе посёлка Додоново под Красноярском, утонул мужчина.

Чтобы найти утонувшего в районе базы «Вихрь» мужчину, водолазам пришлось спускаться под воду четыре раза.

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