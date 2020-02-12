Самара, , 08:22 — REGNUM Информацию СМИ об оказании некачественных услуг пластическим хирургом проверит Следственный комитет (СК) в Самаре. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в одной из передач федерального телевизионного канала была озвучена информация о том, что пластический хирург в Самаре некачественно провел операции нескольким пациенткам.

По данному факту следователи начали доследственную проверку.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

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