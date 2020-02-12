Курган, , 08:12 — REGNUM В Кургане 17-летний подросток подозревается в стрельбе из пневматического пистолета по окнам патрульного автомобиля дорожно-патрульной службы. Ранен полицейский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Происшествие случилось вечером 8 февраля 2020 года на улице Дзержинского, когда наряд ДПС Госавтоинспекции патрулировал улицы Кургана. Злоумышленник стрелял из окна подъезда одного из многоэтажных жилых домов.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Отмечается, что подросток был ранее судим. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения его свободы.