Биробиджан, , 08:05 — REGNUM Родители малышей, посещающих биробиджанский детский сад № 21, пожаловались в прокуратуру на то, что их дети замерзают в группах. Проверка, проведенная прокуратурой города, это подтвердила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Биробиджана.

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Руководству детского сада направлено представление прокурора о необходимости устранения нарушений. В мэрии Биробиджана сообщили, что ничего о холоде в детском саду не знали. Чиновники пообещали разобраться.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в посёлке Еврейской АО люди замерзали в своих домах, так как в котельной закончился уголь.