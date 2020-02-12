Кангалассы, Якутия, , 07:48 — REGNUM В МВД Якутии раскрыт факт мошенничества в крупном размере: мужчина за проданный знакомым автомобиль денег не получил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД России «Якутское».

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В ходе следствия выяснилось, что пострадавший передал своему приятелю автомашину для продажи на авторынке. По истечении оговоренного срока, владелец авто деньги так и не получил, продавец на связь не выходил.

«Сотрудники уголовного розыска задержали безработного 32-летнего уроженца Кангаласского района, который признался, что продал чужой автомобиль, а деньги в сумме 20 тыс. рублей решил присвоить. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишения свободы на срок до 5 лет. Деньги потерпевшего изъяты», — пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело на директора компании, подозреваемого в хищении многомиллионного кредита — он присвоил 75 млн рублей.