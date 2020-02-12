Нью-Дели, , 07:29 — REGNUM Волонтёр Партии простого человека (ААП), победившей на прошедших 8 февраля выборах в законодательное собрание Национального столичного округа Дели, погиб в ночь на 12 февраля при обстреле автомобиля депутата парламента Дели. Об этом ААП сообщает на своей странице в Twitter.

Уточняется, что машина, в которой находился депутат от ААП Нареш Ядав со своими сторонниками, была обстреляна во время возвращения из индусского храма, после благодарственной молитвы за победу на выборах.

«Волонтер Ашок Манн скончался при атаке на члена парламента от ААП Нареша Ядава. Сегодня мы потеряли одного из членов нашей семьи. Пусть его душа покоится с миром», — говорится в сообщении.

Напомним, оппозиционная ААП победила на выборах 8 февраля в ассамблею Национального столичного округа Дели (частью которого является Нью-Дели), с результатом 62 места из 70. Правящая в Индии Индийская народная партия (БДП) смогла получить на столичных выборах всего восемь голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, для поддержания порядка в округе Дели в связи с выборами в столичную ассамблею — региональное законодательное собрание, проходящими 8 февраля, были привлечены около 60 тысяч полицейских.

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