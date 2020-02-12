Пермь, , 07:20 — REGNUM В Перми в ночь на 12 февраля эвакуировали больницу № 4. Об этом в Instagram сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Причиной эвакуации стало короткое замыкание в здании и возгорание в подвальном помещении лечебного учреждения. «Персонал больницы оперативно организовал эвакуацию пациентов из палат в рекреационные помещения первого этажа и приемный покой, некоторые вышли на улицу. Всего было эвакуировано 420 человек», — отметила глава минздрава региона.

Когда пожар ликвидировали, персонал и пациенты вернулись в здание больницы. Пострадавших нет.