Биробиджан, , 07:27 — REGNUM СМИ Еврейской АО пишут о неутихающих скандалах, связанных с эпидемией коронавируса в соседнем Китае. Граждан КНР, прибывших в область, помещают в необустроенные здания без карантинных условий и медперсонала, жители сёл, возле которых находятся эти здания, напуганные страшилками из интернета, выходят на митинги, потому, что чиновники им ничего не объясняют. Граждане Китая вполне резонно грозят жалобами в консульство своей страны.

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Так, биробиджанская «Газета на дом» описывает вопиющий случай, когда граждане Китая и их русские жены прибыли в Биробиджан через пункт пропуска Нижнеленинское. На пограничном контроле тепловизор не выявил у них никаких признаков болезни. После этого русских жён отпустили, а их китайских мужей посадили в обычную санитарную машину и повезли в Биробиджанскую областную инфекционную больницу. Подержав там какое-то время, по распоряжению врио губернатора Ростислава Гольдштейна граждан Китая перевезли в село Валдгейм, в пустующее здание детского дома. Это обычное старое здание, при этом в нём не было создано никаких условий, не было никакого медперсонала, вообще никого не было, кроме женщины-вахтерши. Жители села, узнавшие про находящихся рядом китайцев, принялись скандалить. Гольдштейн приказал вернуть китайцев в инфекционную больницу. При этом их поместили в одну палату, а к ним подселили ещё одного гражданина КНР, прибывшего из Китая только что.

Китайцы возмутились и пообещали немедленно пожаловаться в консульство своей страны во Владивостоке. Они также пригрозили голодовкой в случае, если чиновники ЕАО не прекратят издевательства. По информации издания, бунт китайцев подавили чиновники — возможно, им пригрозили депортацией. А у них в Биробиджане семьи.

После этого врио губернатора Гольдштейн приказал размещать прибывающих в область граждан Китая в детском лагере вблизи села Пронькино, где тоже нет никаких условий. С учетом того, что власти ЕАО никакой нормальной разъяснительной работы с населением не ведут, в селе началась паника. Ещё пятерых прибывших в ЕАО китайцев власти приказали отвезти в село Амурзет. Там есть больница, но нет специалистов, да и условия никуда не годятся.

Издание «Время Биробиджана» пишет, что власти наконец определились: всех, прибывающих из Китая будут размещать в инфекционных боксах районных больниц. А детский лагерь вблизи села Пронькино задействуют только в том случае, если количество заболевших увеличится.

В ЕАО усиленно нагнетается паника в связи с коронавирусом, один скандал следует за другим. Возможно, связано это с предстоящими выборами губернатора. Однако, судя по публикациям в СМИ, врио губернатора Ростислав Гольдштейн ничего с этой паникой сделать не может.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса в Китае в регионах Дальнего Востока стали дефицитом медицинские маски. В социальных сетях и некоторых СМИ нагнетается паника. Между тем врачи в Хабаровске уже предостерегли: грипп намного опаснее коронавируса, а смертность от него в мире намного выше.