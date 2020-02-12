Барнаул, , 07:17 — REGNUM Снегопады в Барнауле и утопающие в сугробах дворы и крыши домов стали поводом для многочисленных жалоб горожан на бездействие управляющих компаний. Как пояснили в госинспекции Алтайского края, с января по февраль 2020 года ведомство получило 114 таких обращений.

«Основная часть обращений поступает в госинспекцию края от жителей Барнаула, чаще всего — Октябрьского и Железнодорожного районов, где расположено наибольшее число домов с шатровыми крышами. При рассмотрении обращений жилищными инспекторами проведено 80 проверок с выездом на место», — пояснили инспекторы.

В связи с ненадлежащей снегоуборкой выдано 12 предписаний на очистку придомовых территорий и кровель от снега и наледи и два предостережения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае с короткими перерывами идут уже более месяца и неоднократно становились причинами серьёзных нареканий не только к управляющим компаниям, но и дорожным службам, а также властям города и края. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Алтай уходит под снег».