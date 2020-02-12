Кызыл, , 07:07 — REGNUM По факту смертельного ДТП в Улуг-Хемском районе Тувы, в результате которого погибли два человека и пострадали девять, возбуждено уголовное дело. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, столкновение произошло во время снегопада, на заснеженном участке трассы.

Из девяти пострадавших, четверо в тяжёлом состоянии находятся в реанимации. Ещё четверо получили травмы средней тяжести. Уточняется, что в столкнувшихся автомобилях пристегнутым ремнём безопасности оказался только шестилетний мальчик.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей Toyota (Premio и Corona Premio) в Улуг-Хемском районе Тувы. Было установлено, что водитель Toyota Premio выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Corona Premio.

Трагедия произошла 11 февраля около 17:00 по местному времени на 949 километре автодороги Р-257 «Енисей». На месте ДТП скончались две женщины 1990 и 1961 годов рождения, ехавшие в автомобиле Toyota Corona Premio. Ещё девять человек, среди них трое несовершеннолетних (в том числе новорожденный младенец), были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

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