Владивосток, , 07:08 — REGNUM Приморцы активно обращаются на горячую линию регионального минпромторга с жалобами на необоснованно завышенные цены на овощи в торговых сетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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На 12 февраля зафиксировано 96 сообщений. В основном звонят жители крупных приморских городов: Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего. Всем главам даны поручения о проверке поступающих сведений о завышенных ценах.

«Если размер торговой надбавки превышен, УФАС разберётся во всех случаях несоблюдения антимонопольного законодательства», — заверили в правительстве.

Для предотвращения дефицита овощей в Приморье краевое Госпродагентство договаривается о поставках «борщевого набора» из Сибири. В список социально значимых товаров из овощей внесены: картофель, морковь, лук и капуста.

«Если в течение 30 дней рост цен на овощи составляет более 30%, правительство РФ должно принять меры по установлению предельной розничной цены», — добавили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, минпромторг Приморья обратился к Россельхознадзору по вопросу возобновления поставок овощей. Сбой поставок овощей и фруктов в Приморье произошел из-за коронавируса.