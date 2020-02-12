Чита, 12 февраля 2020, 07:00 — REGNUM Гражданин Китая с официально подтверждённым коронавирусом сегодня, 12 февраля, выписан из краевой клинической инфекционной больницы Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на главврача медучреждения Сергея Юрчука.
По его словам, основанием для выписки послужили дважды проведённые анализы, подтверждающие отсутствие у пациента коронавирусной инфекции.
По оценке медиков, заболевание помещённого изолятор больного протекало в легкой форме и теперь он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. Известно также, что жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока ещё находятся под наблюдением медицинских работников.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край стал одним из двух российских регионов, где был официально подтверждён случай заражения коронавирусом. Гражданин Китая был помещён в специальный бокс инфекционной больницы в Чите. В начале февраля 2020 года сообщалось, что состояние мужчины удовлетворительное, ухудшений нет.
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