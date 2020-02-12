Москва, , 06:49 — REGNUM Московская Госавтоинспекция выделила 865 дорожно-транспортных происшествий в столице России в отдельную категорию, поскольку в них пострадали дети. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

«С участием детей за 2019 год зарегистрировано 865 ДТП, в результате которых пять детей погибли и 927 несовершеннолетних участников дорожного движения получили ранения», — пояснили в управлении.

Всего в Москве в прошлом году зарегистрировано 9,3 тысячи аварий — примерно на сотню меньше, чем в 2018 году — в которых погибли 443 человека (в 2018 году — 465 человек) и более 10,7 тыс. пострадали.

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