Магадан, Магаданская область, , 06:39 — REGNUM В Магаданской области увеличилось количество случаев ухода из дома детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба прокуратуры региона.

Читайте также: На Урале нашлась 13-летняя девочка, которая ушла из дома перед Новым годом

В 2019 году было зафиксировано 74 подобных случая. Это в четыре раза больше, нежели в 2018 году.

«За неисполнение родительских обязанностей 994 лица привлечены к административной ответственности, в отношении 11 человек возбуждены уголовные дела», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге нашлась 13-летняя девочка, которая ушла из дома ещё 31 декабря 2019 года. 12 января она сама вернулась домой.