Якутск, , 06:27 — REGNUM В Якутии в селе Ойусардах Среднеколымского района при тушении пожара в частном доме обнаружено тело ребёнка двух дет, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

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По предварительным данным, вечером 10 февраля женщина, уложив спать двухлетнего сына, ушла к своей матери, которая живёт по соседству. Супруг находился на работе.

Огонь в доме заметили односельчане, приехавшие пожарные потушили возгорание, но ребёнок уже не подавал признаки жизни.

«Устанавливаются причины пожара и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснила Надежда Дворецкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в пожаре в пятиэтажном доме погибли двое детей и пострадала их мать.