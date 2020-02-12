Хайнань, Китай, , 05:46 — REGNUM На Хайнань из России отправлены две партии защитных медицинских масок. Их прибытие ожидается до конца недели.

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По данным официально русскоязычного портала провинции Хайнань Хайнань Лайф, гуманитарный груз собрали некоммерческая организация МОСТ — содружество российских и китайских предпринимателей, а также Ассоциация русскоговорящих пилотов гражданской авиации Китая. Маски будут выдаваться русскоязычным гражданам, находящимся на острове Хайнань, бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса в Китае защитные маски стали самым дефицитным товаром не только в Китае, но и в России и других странах. На масках наживаются спекулянты. Президент России Владимир Путин призвал лишать лицензий аптеки, повышающие цены на маски.