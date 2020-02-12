Хабаровск, , 05:41 — REGNUM Жителю Хабаровска с приступом эпилепсии отказали в помощи в больнице и обозвали «наркоманом».

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В редакцию ИА ДВ-Новости обратился пострадавший. Он рассказал, что с друзьями он поехал на рыбалку. Там у него случился приступ эпилепсии. Друзья испуганные его состоянием, повезли его в ближайшее медицинское учреждение. Им оказалась детская больница. Но там врачи категорически отказались принять находившегося в критическом состоянии человека, посоветовав везти его в больницу, расположенную далеко от этого места.

Друзья сами, как могли, обеспечили пострадавшему доступ кислорода, чтобы он не умер. Они умоляли врачей детской больницы хотя бы вызвать скорую помощь. В это время врачи скорой прибыли в больницу, по совсем другому поводу. Они осмотрели пациента и забрали с собой. Мужчина был госпитализирован во вторую краевую больницу. Друзья больного рассказали, что в то время, когда врачей умоляли сделать хоть что-то, чтобы спасти человека, они обзывали его «наркоманом» и даже не пытались чем-то помочь. Когда человека увезла скорая, его друзья попытались выяснить фамилии врачей, но они категорически отказались их назвать.

Сейчас пациенту лучше, его жизни ничего не угрожает. Он пытался звонить на «горячую линию» минздрава, но там его, по его словам «отфутболили».

В минздраве Хабаровского края отказались оперативно прокомментировать инцидент, попросив прислать запрос. Источник издания в министерстве сообщил, что врачи детской больницы могли, якобы, и не знать, что делать в случае приступа эпилепсии.

Но хабаровский юрист Алексей Цветков полагает, что подобные отговорки не состоятельны.

«Исходя из закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», помощь в экстренной форме оказывается пациенту медицинской организацией безотлагательно и бесплатно. Отказ не допускается. За нарушение закона медицинские работники несут ответственность в рамках действующего законодательства», — отметил директор Центра страховой защиты Алексей Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году прокуратура Хабаровского края выявила масштабные нарушения в работе скорой помощи в Хабаровске: медицинские изделия просрочены, бригады не укомплектованы специалистами.