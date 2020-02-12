Магадан, Магаданская область, , 04:55 — REGNUM Полиция и ФСБ Магаданской области установила личность лжетеррориста, который 1 февраля 2020 года позвонил в службу спасения и сообщил о минировании торгового центра «Идея», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Колымы.

Читайте также: В Алма-Ате эвакуировали торговый центр из-за подозрительного пакета

После сообщения на место «минирования» прибыли все необходимые службы — посетителей из торгово-развлекательного центра эвакуировали. Информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

«В ходе дежурных суток был установлен 14-летний подросток, проживающий в Магадане, который и позвонил по телефону «112», сделав заведомо ложное сообщение. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет», — пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Алма-Ате эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра Ramstore ALL IN из-за подозрительного предмета, оставленного неизвестным в одном из отделений банков.