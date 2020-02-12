Петропавловск-Камчатский, , 04:49 — REGNUM Школьники из положительных семей на Камчатке дважды обокрали квартиру своей учительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД региона.

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Похитили примерные дети мобильный телефон, планшет, камеру видеонаблюдения, из которой извлекли карту памяти, а также колбасу и кетчуп. В первый раз в квартиру учительницы залез 13-летний подросток, отжав окно. Во второй раз он же позвал «на дело» своего 15-летнего друга.

В УМВД сообщили, что семьи подростков по месту жительства характеризуются с исключительно положительной стороны, в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадали.

13-летнему подростку уголовной ответственности удастся избежать в силу юного возраста, а его 15-летнему товарищу грозит уголовное наказание по ст. 158 УК РФ — «кража».

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Артём подростки устроили стрельбу по людям из пневматического ружья в январе 2020 года. Их задержала полиция.