Исламабад, , 04:35 — REGNUM Обрушение завода произошло в Фаисалабаде на востоке Пакистана в провинции Пенджаб, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что 11 февраля на заводе взорвался бойлер, после чего в здании обрушилась крыша. В результате происшествия погибли три человека, еще 12 получили различные травмы. На месте обрушения работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Индии обрушилось трехэтажное здание в штате Пенджаб. В результате происшествия под завалами оказались семеро человек.

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