Южно-Сахалинск, , 04:38 — REGNUM Число сивучей, запутавшихся в брошенных рыболовных снастях и пластиковом мусоре, растёт на Сахалине.

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О проблеме сообщила руководитель экологической организации Сахалина «Бумеранг» Валентина Мезенцева на совещании в Анкоридже.

«На лежбище брекватера в сахалинском городе Невельск до 2015 года были единичные случаи встречи с запутанными в сети и мусор животными. В 2016 году таких сивучей было встречено 10, а в 2019 году — уже 20», — привело слова Валентины Мезенцевой АСТВ .

Чтобы освободить сивуча от пут, его необходимо обездвижить. Такие препараты, безопасные для животных, есть в США. Но в России они не производятся, а их приобретение связано с очень сложной процедурой лицензирования.

Валентина Мезенцева предложила внести в протокол совещания специальное предложение об организации ввоза в РФ препаратов для обездвиживания животных в момент распутывания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жители Невельска обратились к общественности стран АТР с призывом защитить сивучей от губительного пластикового мусора и брошенных сетей. Невельчане спасают морских зверей своими силами и с помощью экологов, но море переполнено отходами.